وكيل وزير الصحة ينتقد تخفيف إجراءات الحظر ويصفها بـ ’’المجازفة’’

2020/04/18 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

انتقد وكيل وزير الصحي، الدكتور حازم الجميلي، السبت (18 نيسان 2020)، إجراءات بعض المحافظات بتخفيف حظر التجوال وتنفيذه بصورة جزئية.

وقال الجميلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وسائل الاعلام تناقلت أخباراً عن محافظات بدأت بتنفيذ قرار حظر التجوال الجزئي وتخفيف اجراءات مكافحة فايروس كورونا، وهذه قرارات مخالفة ومجازفة تتحمل مسؤوليتها الحكومة المحلية".

وتابع، أن "الوزارة ستقوم بتقديم النصيحة للمحافظات ومطالبتها بعدم تجاوز القرارات المركزية بشأن فايروس كورونا".

وأكد الجميلي، أن "الخطر دائم وباق، والوضع غير مستقر في كل العام ونرجو عدم التسرع في اتخاذ القرارات".

وبين، أن "وزارة الصحة تعد خطة وضعت بين الجهات المعنية وستطبق في بداية شهر رمضان"، مبيناً أنه "بحسب الرؤية المعدة للخطة فسوف تخفف الإجراءات في الساعات الصباحية وقد تتغير هذه الرؤية حسب الموقف الوبائي".

وكانت خلية الازمة في محافظة نينوى، اصدرت أمس الجمعة، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خلية الازمة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري، وبعد التشاور مع خلية الازمة الصحية قررت ما يلي : ‎1 - الرفع الجزئي لحظر التجوال لجميع القطاعات من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءً اعتبارا من يوم الاحد 19/4.‎2 – استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل واستثناء عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والانشائية والحالات الطارئة.‎3 - حركة السيارات الصغيرة تكون بنظام الفردي والزوجي يستثنى من ذلك عجلات الكوادر الصحية والطبية.‎4 – السماح بحركة العجلات الكبيرة داخل المحافظة الخاصة بنقل المواد الغذائية والمواد العامة وسيارات المواد الانشائية من الساعة ال 4 عصرا وحتى الساعة ال 6 صباحا.‎5 – يكون الدوام في الدوائر الحكومية بنسبة 25% من الكوادر.‎6 – استمرار غلق المطاعم ( عدا السفري ) والكافيهات والكافتيريات وقاعات المناسبات وسرادق العزاء وسيارات النقل العام.‎7 – استمرار غلق المساجد دور العبادة وإقامة الصلوات .‎8 – الالتزام الكامل بمنع التجمعات في داخل المحلات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وان لا يزيد التجمع عن 10 اشخاص واتخاذ التدابير الوقائية كالتعقيم وارتداء القفازات والكمامات. ‎9 - سيتم اعادة تقييم الموقف من حظر التجوال حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا".

بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني النائب ديار برواري، السبت (18 نيسان 2020)، بأن حصة الكرد في الكابينة الوزارية القادمة من 3- 4 وزارات.

وقال برواري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد الوزارات ليس مشكلة والشرط الا

بغداد اليوم- متابعة

كشف السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، تفاصيل استدعائه من قبل وزارة الخارجية العراقية، إثر قصف طائرات تركية لقضاء "مخمور" في محافظة نينوى، فيما أوضح ما قاله يلدز للمسؤولين العراقيين بشأن موضوع القصف.

ونقلت وكالة &q

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي، السبت، تلقيها إشعاراً من بغداد بتمديد تعليق الرحلات لأسبوع آخر.

وذكرت إدارة المطار، في بيان موجز، انها تلقت "إشعارا من سلطة الطيران المدني العراقي بتمديد تعلق تسيير الرحلات الجوية في مط

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