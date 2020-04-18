بوتين يوجه وزارة الدفاع بوضع خطة حول إمكانية استخدام القوات المسلحة لمواجهة كورونا

2020/04/18 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوزارة الدفاع اليوم بتسليمه حتى 22 أبريل اقتراحات بشأن إ...





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