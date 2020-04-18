الكعبي: عراقيون في الصين جهزوا 18 طنا من المساعدات لبلدهم

2020/04/18 | 12:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ البرلمانية اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺎﻳﺮوس “ﻛﻮروﻧﺎ”، ﻋﻦ ﻗﺮب وﺻﻮل 18 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ المساعدات المختلفة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا المرض ﻣﻦ الصين.وقال اﻟﻜﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ صحفي تابعته (المستقلة) “ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﺻل ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ العراقيين ﻓﻲ الصين وأﺑﻠﻐﻮﻧﻨﺎ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 18 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ المساعدات […]

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