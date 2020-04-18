نائب يطالب بموقف برلماني يخص ربع مليون عائلة تتعرض لمجاعة مفزعة

2020/04/18 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب كاظم فنجان الحمامي، السبت، بموقف برلماني حاسم لانقاذ ربع مليون عائلة عراقية تتعرض لمجاعة مفزعة.وقال الحمامي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “على أعضاء البرلمان الموقعين على لائحة تعديل قانون التقاعد رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩، وطالبهم باتخاذ موقف وطني وانساني حاسم وحازم تضامناً مع عوائل المجبرين على التقاعد الذين تخلت […]

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