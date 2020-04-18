خبير كرة: عودة نيمار الى برشلونة مستحيلة

2020/04/18 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثار خبير في كرة القدم الإسبانية شكوكًا واسعة حول قدرة نادي برشلونة الإسباني على استعادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال الصحفي الإسباني الشهير، والخبير بالكرة الاسبانية جويليم بالاغ، لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن “جميع التقارير الصحفية التي تتحدث عن عودة نيمار إلى برشلونة في الموسم […]

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