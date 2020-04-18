الطيران المدنى العراقى يعلن تمديد فترة تعليق الرحلات الجوية

2020/04/18 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطة الطيران المدني، تمديد فترة تعليق الرحلات الجوية لغاية الرابع والعشرين من نيسان الجاري.

وذكرت السلطة في بيان، ان القرار يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء الرحلات الخاصة بإعادة العراقيين العالقين خارج البلاد، ورحلات الطوارئ والاخلاء الطبي والشحن الجوي، إضافة الى الرحلات العابرة للأجواء العراقية، مبينة ان قرار التمديد جاء استنادا لتوصيات وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وفي اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي وباء كورونا.

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