الكعبي: العراق سيتسلم 18 طنا من المساعدات الطبية من الصين

2020/04/18 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، عن قرب تسلم للعراق كمية من المساعدات الطبية من الصين.

وأكد الكعبي في تصريح، ان العراق سيرسل طائرات خاصة من الخطوط الجوية والجيش والقوة الجوية، لنقل ثمانية عشر طنا من المساعدات والأجهزة والمعدات الطبية، من الصين إلى مطار بغداد، مبينا ان عددا من العراقيين المتواجدين في الصين ابلغوا الجانب العراقي بشأن تجهيز تلك المساعدات، المخصصة لوزارة الصحة، لدعمها في مواجهة وباء كورونا.

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