الديمقراطي يرد على دعوات حصر سلاح البيشمركة

2020/04/18 | 12:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/رفضت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية اليوم السبت ،شمول قوات البيشمركة بدعوات حصر السلاح بيد الدولة.وقال المتحدث بإسم الكتلة في بيان : "ظهرت جهات، وأشخاص يحاولون خلط الأوراق من خلال دعوتهم بشمول قوات البيشمركة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة".وأضاف: "في الوقت الذي يحاول فيه هؤلاء التنصل من تطبيق الدستور وهذا المطلب الجماهيري، الذي يحول دون دخول المجتمع في حالة الفوضى، من خلال الخلط بين القوات التي تعمل في إطار الدولة وبين تلك التي تفتقد للشرعية الدستورية والقانونية، حتى لا يتم تطبيق هذا المطلب الدستوري".وتابع ان "هذه القوات تمتلك الشرعية الدستورية وفق المادة ١٢١ فقرة خامساً، وإذا كان هناك من لا يؤمن بالدستور أو لا يفهمه، أو لا يستسيغ الحقوق المكتسبة لشعب أقليم كردستان".وأكد أن مرجعية إدارة الدولة هي الدستور، وأن الكرد لن ينصاعوا خارج الأطر الدستورية لمزاجية كائن من كان، ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن حقوق شعب كردستان الشرعية الدستورية غير قابلة للمساومة والصفقات السياسية، حسب وصفه.وبشأن تشكيل الحكومة المقبلة قال المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي لم "لم ندخل بعد في تفاصيل تشكيل الحكومة من حيث الوزارات والأشخاص الذين سيتولون إدارة تلك الوزارت، إلا أننا نؤكد بأن هذا القرار سوف يتخذ في كردستان وبالتشاور مع رئيس الوزراء المكلف، دون قبول وصاية شخص أو طرف لديه غايات وأهداف معروفة" .وكان رئيس كتلة الفتح النيابية، محمد الغبان، قال الخميس الماضي، أن حصر السلاح بيد الدولة العراقية يشمل سلاح قوات البيشمركة.

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