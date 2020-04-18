ارتفاع اسعار صرف الدولار في السوق المحلية

2020/04/18 | 12:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادسجلت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية ارتفاعا اليوم السبت 18 نيسان 2020.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 121.900 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 123.000 دينار.سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

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