قائممقام الحبانية يعلن عبر “العهد نيوز” اعادة افتتاح معامل الرمل للمرة الاولى منذ فرض حظر التجوال

2020/04/18 | 12:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي اليوم ، السبت، بان كافة معامل الرمل في مناطق شرقي مدينة الفرمادي تم افتتاحها للمرة الاولى منذ سريان فرض حظر التجوال الصحي .وقال الدليمي في حديث لـ العهد نيوز”، ان ” خلية ازمة قضاء الحبانية شرقي مدينة الرمادي، وبالتنسيق مع القيادات الامنية المشرفة على الملف […]

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