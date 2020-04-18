2020/04/18 | 12:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادطالب النائب علاء سكر الدلفي وزيرا الخارجية والنقل للتدخل الفوري لاجلاء اكثر من ٧٠ عراقيا من المرضى العالقين في جنوب الهند وبالتحديد ولاية (بنغلور) والولايات المجاورة لها.وقال الدلفي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه،اليوم السبت، ان الوضع الانساني المتدهور للمرضى العراقيين المتواجدين في جنوب الهند وخاصة ولاية بنغلور اصبح صعبا جدا نتيجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب وزيرا الخارجية والنقل بالتدخل لاجلاء مرضى عراقيين عالقين في جنوب الهند) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب وزيرا الخارجية والنقل بالتدخل لاجلاء مرضى عراقيين عالقين في جنوب الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).