المالية النيابية تنفي تقديم مقترح باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين

2020/04/18 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، تقديم مقترح باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين.

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