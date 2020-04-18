الصين تلزم العاملين في مدينة وهان للفحص قبل مغادرتها

2020/04/18 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السلطات الصينية اليوم السبت ، الزام سكان مدينة ووهان بأجراء فحوصات كورونا قبل مغادرة المدينة .

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