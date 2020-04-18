قوى عراقية سياسية منحت الكاظمي الحرية لانتخاب مرشحين

2020/04/18 | 12:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في تيار الحكمة الوطني في العراق حميد المعلة أن القوى السياسية منحت رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي صلاحيات مفتوحة لم تمنح للمرش...

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