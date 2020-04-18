سقوط جرحى في تفجير بمدينة عفرين شمال حلب

2020/04/18 | 12:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبوة الناسفة كانت موضوعة في سيارة بائع متجول في قلب المدينة - صورة: الدفاع المدني السوري

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