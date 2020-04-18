الولايات المتحدة تحظر

2020/04/18 | 12:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء الأمريكي يعلق بيع علاج يقدم على أنه يشفي من فيروس كورونا المستجد - صورة: فرانس برس

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