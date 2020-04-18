آبل تطور سماعات لاسلكية بمزايا جديدة

2020/04/18 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر في وكالة “بلومبرغ”، بأن شركة آبل تعمل حاليا على تطوير سماعات لاسلكية بمواصفات لم تشهدها سماعاتها من قبل.ووفقاً للمصادر، تطور الشركة حاليا نموذجين على الأقل من السماعات اللاسلكية من نوع over-ear التي تشبه السماعات المستخدمة من قبل فنيي الصوت، بحسب “روسيا اليوم”.أحد نماذج هذه السماعات سيوفر مكبرات صوت محاطة بطبقة من الجلد […]

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