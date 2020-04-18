بلومبيرج: السعودية تبيع 600 ألف ب/ي من النفط الخام لأمريكا في نيسان

2020/04/18 | 12:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

من المتوقع أن تبيع السعودية نحو 600 ألف برميل من النفط الخام يوميا للولايات المتحدة في نيسان فيما سيكون أعلى كمية منذ عام وذلك طبقا لما قالته بلومبيرج نقلا عن مسؤول في الصناعة السعودية على علم بالكميات المخصصة للمصافي الأمريكية.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط الخام بعد انهيار الطلب العالمي بشأن تفشي فيروس كورونا في الوقت الذي أنتجت فيه السعودية وروسيا كميات كبيرة من النفط في سباق على الحصول على حصة من السوق.

وتوصل منتجو النفط العالميون في الآونة الأخيرة لاتفاق لخفض قياسي في إنتاج النفط يبلغ 20 مليون برميل يوميا.

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