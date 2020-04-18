الاعلام الأمني يعلن إصابة ضابطين و 3 منتسبين بانفجار في ديالى

2020/04/18 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة ضابطين واربعة مقاتلين بانفجار منزل مفخخ في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان إن قوة من قيادة عمليات ديالى، نفذت عملية تفتيش في منطقة تابعة لقضاء المقدادية شمال شرق المحافظة، أصيب خلالها إثنين من الضباط وجرح اربعة مقاتلين بانفجار منزل مفخخ بالعبوات في محافظة ديالى.

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