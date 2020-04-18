2020/04/18 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع محامون، ارتفاع نسب الطلاق في الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق بعد انتهاء عملية الحجر لوباء فايروس كورونا نتيجة المشاكل المالية والنفسية للبقاء في المنازل.ونقلت شبكة ( اي بي سي نيوز) في تقرير عن رئيسة الاكاديمية الامريكية لمحامي الزواج سوزان مايرز قولها إن ” المحامين يتوقعون زيادة كبيرة في طلبات الطلاق بمجرد انتهاء الحظر”، مضيفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بارتفاع نسب الطلاق في الولايات المتحدة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بارتفاع نسب الطلاق في الولايات المتحدة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).