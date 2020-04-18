عدد المصابين بكورونا يتجاوز الـ13 ألف في اسرائيل

2020/04/18 | 12:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 125 إصابة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 13 ألفاً و107 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 158 وفاة، بارتفاع 7 حالات منذ الليلة الماضية، وفقاً لقناة "كان" الرسمية.

وأضافت أن هناك 167 إصابة في حالة "صعبة" يخضع 118 منها للتنفس الصناعي.

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