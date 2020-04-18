تساؤلات حول سرديات الثورة السورية - عبدالله تركماني

2020/04/18 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني يعيش الشعب السوري، في الداخل وفي كل أماكن النزوح واللجوء، محنة حقيقية تجلياتها متشعبة في كل مناحي حياته، وجاءت جائحة " كورونا " لتضاعف من معاناته.



وإزاء هذا الواقع، يتوجب على المثقف السوري النقدي إعادة صياغة أولويات تفكيره، بما يمكّنه من المساهمة في الإحاطة بواقع ثورة السوريين، ومن ثمَّ استشراف الحلول الممكنة، التي يمكن أن تفتح أفقاً لتحقيق أهدافهم في الحرية والكرامة.إن المسألة السورية، بعد تس......

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