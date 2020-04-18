القدس في عين عاصفة المخططات الاستيطانية وارهابيو ( شبيبة التلال ) يعربدون في الاغوار - مديحه الأعرج

2020/04/18 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي 11/4/2020- 17/4/2020إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانيواصل الاحتلال الاسرائيلي استغلال أزمة كورونا ، لتثبيت أقدامه ومخططاته لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها القدس من جهة، واتخاذ الخطوات التمهيدية لبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت من جهة اخرى .



وفي هذا السياق تعتزم الحكومة الإسر......

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