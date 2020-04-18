2020/04/18 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب هكذا هو حال النظام الطائفي السياسي، يمثل كل نائب في برلمانه كل اللبنانيين على الورق، ولكنه لا يمثِّل سوى ناخبيه من طائفته على أرض الواقع.



والأسوأ ما فيه أنه يختار أصحاب الحظوة من ناخبيه لينعم عليهم بفتات من عطاءاته، وذلك ليضمن الحصول على أصواتهم في الانتخابات.من ضمن مظاهر كثيرة، كشفت عنها بوضوح حركة الانتفاضة اللبنانية الأخيرة، وعرَّتها بشكل كلِّي أزمة وباء كورونا.



ومن قال إن الوباء نقمة، فلرب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنزعوا غطاء الطائفية والمحسوبية عن رغيف الخبز - حسن خليل غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنزعوا غطاء الطائفية والمحسوبية عن رغيف الخبز - حسن خليل غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).