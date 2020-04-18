إصابات كورونا في إيران تتخطى 80 ألفا والوفيات تتجاوز 5 آلاف

2020/04/18 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الايرانية، يوم السبت، عن تخطي إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الـ80 ألفا والوفيات الـ5 آلاف.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانيش جهانبور إلى " ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا الى 80 الفا و868 بتسجيل 1374 حالة جديدة"، موضحا أن "حصيلة وفيات فيروس كورونا ارتفعت الى 5031 بتسجيل 73 حالة وفاة جديدة".

ولفت جهانبور إلى "تعافي 55987 شخصا من الفيروس"، متهما "الاستكبار العالمي بمواصلة منع وصول الاجهزة الطبية والادوية الى ايران".

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