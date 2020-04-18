نائب يتهم جهة مسلحة بتهديد 6 مدراء عامين في بلدية الديوانية ودفعهم للاستقالة

2020/04/18 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

اتهم النائب عن محافظة الديوانية، علي مانع، السبت (18 نيسان 2020)، جهة مسلحة - لم يسمها- بتهديد 6 مدراء عامين ودفعهم لتقديم استقالاتهم الجماعية من مديرية بلدية المحافظة.

وقال مانع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "6 مدراء عامين يعملون في بلدية الديوانية قدموا استقالتهم بسبب قيام مسلحين تابعين لأحد الأحزاب بتهديدهم قبل أيام".

وأضاف، أن "هذه الجهة طلبت من المدراء أن يكونوا ضمن توجهاتها وتمشية أعمالها، لكن المدراء رفضوا ذلك، وتعرضوا بعد ذلك للتهديد والهجوم عليهم من قبل المسلحين".

وفي وقت سابق من اليوم، أمهل نواب محافظة الديوانية، المحافظ زهير الشعلان، أسبوعاً واحداً لما أسموه ’’تصحيح المسار في المحافظة’’، فيما هددوه بالإقالة من المنصب في حال ثبت تقصيره بالعمل.

وقالت النائبة عن المحافظة هدى سجاد في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب، إن "مجلس النواب هو المعني بمراقبة عمل المحافظين، واذا ثبت أي تقصير عن المحافظ زهير الشعلان فسنتوجه لإقالته".

وأضافت، أن "الأحزاب في المحافظة هي من تدير القطاعات الخدمية والصحية"، مبينة أن "الديوانية تعاني في الجانب الصحي من مشاكل في ابرام العقود على مستوى التجهيز والمشتريات".

ولفتت إلى أن "الديوانية تعاني من نقص حاد في المستلزمات والتجهيزات بالمراكز التخصصية"، مشيرة إلى أن "ما تعانيه المحافظة يتحمله رئيس الوحدة الادارية العليا؛ المحافظ".

وتابعت سجاد، أن "نواب المحافظة قرروا أن يمهلوا المحافظ اسبوعاً واحداً لتصحيح المسار".

من جهته أكد النائب عن المحافظة، علي مانع، أن "لجان المتابعة في مكتب المحافظ تعمل بصلاحيات أعضاء مجلس النواب، وتمارس مهام ليس من اختصاصها"، مبيناً أن "هنالك أوامر صدرت لأشخاص بصفة متابعة استغلت بالابتزاز".

ودعا مانع خلال المؤتمر الصحفي المشترك ممثلي المحافظة إلى "ترك الخلفيات السياسية والعمل بشكل جاد لتحسين الوضع في المحافظة".

إلى ذلك بين النائب ملحان مكوطر، أن "الاجتماع جاء بسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها محافظة الديوانية".

ولفت مكوطر إلى أن "الاجتماع ناقش الوضع الصحي المتردي في المحافظة، بالاضافة إلى الوضع الزراعي ايضا".

وبشأن نيته عن الاستقالة من مجلس النواب أكد مكوطر: "ليس لدي نية للاستقالة من مجلس النواب، أو تولي منصب اخر".

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