نائب يطالب بإجلاء أكثر من 70 عراقياً علقوا في الهند بسبب وقف الطيران

2020/04/18 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب، علاء سكر الدلفي، السبت (18 نيسان 2020)، بإجلاء أكثر من 70 عراقياً من المرضى عالقين في دولة الهند بسبب وقف الطيران.

وقال المكتب الإعلامي للدلفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الأخير "طالب وزيرا الخارجية والنقل للتدخل الفوري لاجلاء اكثر من ٧٠ عراقيا من المرضى العالقين في جنوب الهند وبالتحديد ولاية (بنغلور ) والولايات المجاورة لها".

وأضاف ان "الوضع الانساني المتدهور للمرضى العراقيين المتواجدين في جنوب الهند وخاصة ولاية بنغلور اصبح صعبا جدا نتيجة انتهاء فترة العلاج ونفاد الاموال التي بحوزتهم".

وأشار الدلفي إلى ان "مرور فترة طويلة على العراقيين الذين يحاولون ايجاد طريقة للخلاص من الحالة التي يمرون بها"، مبينا ان "مصير اولئك المرضى ،ومنهم المصابين بمرض عضال كالسرطان او قام بنقل اعضاء من جسده او لديه مشاكل في القلب وانهم غير قادرين على الحركة الامر الذي يصبح اكثر تعقيدا لو مر وقت اكثر".

وبين ان "وزارة النقل يتحتم عليها الواجب الانساني بالإيعاز فورا الى مكتب الخطوط الجوية العراقية في نيو دلهي وبالتنسيق مع السفارة العراقية في العاصمة الهندية عن طريق وزارة الخارجية للاتفاق مع شركة خطوط هندية لنقل العراقيين من بنغلور الى نيو دلهي، ومن ثم يتم نقلهم عبر الخطوط الجوبة العراقية الى العاصمة بغداد".

ودعا الدلفي "اللجنة العليا للسلامة وخلية الازمة الى التدخل السريع والإيعاز لوزارتي النقل والخارجية التنسيق الفوري لعودة المواطنين العالقين الى ارض الوطن والنظر بعين الانسانية الى ما يعانيه اولئك المواطنون.

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة صحة الكرخ في بغداد، السبت (18 نيسان 2020)، نتيجة فحص طفل حديث الولادة، كانت أمه مصابة بفيروس "كورونا" وتماثلت للشفاء منه، في العاصمة.

وذكر مدير الدائرة جاسب الحجامي، عبر صفحته في "فيس بوك"، أن &

بغداد اليوم- متابعة

توفي الفنان الفرنسي، كريستوف، أمس الجمعة، بفيروس كورونا بعد نقله من مستشفى في باريس إلى آخر في مدينة برست غرب البلاد.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن المغني الفرنسي كريستوف رحل أم الجمعة بعد إصابته بمرض كورونا.

واضافت أ

بغداد اليوم- البصرة

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، السبت (18 نيسان 2020)، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة وتماثل 7 مصابين للشفاء.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورو

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