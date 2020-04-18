2020/04/18 | 13:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصيدلي : نينوى رأس العراق ولن نسمح للفاسدين من خارجها بالتدخل في شؤونها وتحويلها الى سوقٍ للمتاجرة والنخاسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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