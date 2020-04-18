الولايات المتحدة تحقق رقم قياسي في عدد الوفيات والمصابين بكورونا في يوم واحد

2020/04/18 | 13:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت آخر البيانات والأرقام أن الولايات المتحدة سجلت 30 ألفا و905 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة بين يومي 16 و17 الشهر الجاري، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية على المستوى العالمي.وأظهرت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية تسجيل خلال الفترة نفسها وفاة 4591 شخصا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وهو أيضا أكبر رقم […]

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