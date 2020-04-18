“واتسآب” يرفع العدد المسموح للمشاركة بالمكالمات الجماعية

2020/04/18 | 13:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن تطبيق ” واتسآب ” عن عزمه زيادة الحد الأقصى المسموح به للمكالمات الجماعية، عبر كافة الأنظمة المشغلة للتطبيق.قال موقع “gizchina” إن التطبيق سيبدأ زيادة الحد الأقصى لعدد المستخدمين المشتركين في المكالمات الجماعية سواء كانت مكالمات مرئية أو صوتية هذا في حين أن الحد الأقصى حاليا هو 4 مستخدمين فقط.وأفاد حساب WABetaInfo على […]

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