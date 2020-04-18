2020/04/18 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الخوف والحب وأشياء أخرى تحاصرنا في عالم بدأ يفقد حسه الطبيعي منذ أن عرف الإنسان غريزة الصراع وتعلم فنون تسخيرها ليكون متسلطا على وجوده بوجوده، عندما تعلم الإنسان أول قوانين القوة وترجم هذا التعلم إلى الواقع بدأت الحياة تتغير من كونها تتساوق مع الطبيعة وتخضع لها إلى محاولة الهروب من واقعها الجديد الذي صنعته الخوف من القوة وقوة الخوف، في هذه اللحظة التأريخية كشف الإنسان عنوانه الجديد للوجود وأصبح عد......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحب والموت بين وجودنا الأول ووجودنا الراهن - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحب والموت بين وجودنا الأول ووجودنا الراهن - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).