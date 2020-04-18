خبير يوضح الأثر القانوني المترتب على جريمة الفتاة النجفية ملاك الزبيدي بعد وفاتها

2020/04/18 | 13:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، الأثر القانوني لوفاة الفتاة النجفية ملاك الزبيدي التي حرقت نفسها بسبب ضغوط من زوجها كما تقول والدتها عبر شريط مسجل.وقال التميمي في حديث لـ”يس عراق” إن “الدفع للانتحار أو التحريض على الانتحار واضح في المادة ٤٠٨ من قانون العقوبات لكن عندما يغلف هذا الانتحار […]

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