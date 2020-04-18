الصحة العمانية: تسجل حالة وفاة و111 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/18 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في السلطنة إلى ست حالات.وأشارت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم، إلى تسجيل 111 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1180 حالة.وأضافت الوزارة أن الإصابات الجديدة توزعت إلى 33 حالة لعمانيين، و78 حالة لغير […]

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