تكساس أول ولاية تعلن بدء رفع القيود العامة بسبب كورونا

2020/04/18 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت ولاية تكساس الأميركية، بدء الإجراءات المتعلقة بإعادة الحياة العامة الى طبيعتها، وتخفيف القيود المفروضة على عدد من القطاعات.

وأشار حاكم الولاية غريغ ايبوت إلى توقيعه ثلاثة أوامر تنفيذية تنص على استئناف أنشطة معينة، من التي لا تحمل مخاطر نشر فيروس كورونا، وتمثل اقل درجات التهديد، على ان يستمر إغلاق المدارس لغاية انتهاء السنة الدراسية، مبينا أنه كلف فريق عمل من خبراء بمجال الصحة وزعماء بالقطاعين العام والخاص، لتطبيق القرارات وضمان سير الأمور بطريقة امنة.

وجاء قرار ولاية تكساس، ليمثل اول إجراء من نوعه من بين جميع الولايات الأميركية، في مجال خفض التدابير الوقائية، في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تحتل صدارة دول العالم من حيث الإصابات والوفيات الناجمة عن عدوى الفيروس.

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