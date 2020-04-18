ديالى : جرحى بهجمات ارهابية طالت مدنيين وعسكريين

2020/04/18 | 13:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى أعلنت خلية الاعلام الامني، اصابة 5 بين مدنيين ومنتسبين بعمليات ارهابية في ديالى.وقالت الخلية في بيان ان "مدنياً اصيب بإنفجار عبوة ناسفة في قرية خرنابات بناحية العبارة في محافظة ديالى".واضافت: "فيما جرح اثنين من المدنيين بانفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية في قرية منهل بناحية كنعان التابعة لقضاء بعقوبة".واشارت الى "جرح مقاتلين إثنين بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدف خلاله نقطة تابعة للفرقة الخامسة في منطقة الزهاوي بقضاء بعقوبة".

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