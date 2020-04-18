صحة الانبار تعيد اجراء العمليات الباردة بنسبة 50%

2020/04/18 | 13:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الانبار أعلنت دائرة صحة الانبار، اليوم السبت، عن اعادة العمل بإجراء العمليات الباردة بنسبة 50% حسب الاولوية.وقال مدير الدائرة خضير خلف في بيان، ان "لجنة مكافحة كورونا عقدت اليوم اجتماعاً لابداء التوصيات كجهة مختصة بالموضوع والتي تهدف الى الحد من انتشار فيروس كورونا".وأضاف ان "ابرز ما جاء في الاجتماع من توصيات، اعادة فتح العيادات الاستشارية في المستشفيات، واستمرار عمل العيادات الخارجية ووحدة الامراض التنفسية".وأكد خلف "اعادة العمل باجراء العمليات الباردة بنسبة 50% وحسب الاولوية واهمية الحالة على ان يراعى عدم تواجد اكثر من مرافق واحد مع المريض وتمنع الزيارات منعاً باتا".ولفت الى "استمرار العمل بتنسيب الاطباء الاختصاص من المستشفيات الى المراكز الصحية وفق الجداول المعدة لتخفيف الضغط على المستشفيات".وبين انه "تقرر التحاق الكوادر الطبية والصحية الذين تم منحهم اجازات اجبارية سابقا الى مؤسساتهم الصحية"، مشيرا الى انه "تمت التوصية الى خلية الازمة لمحافظة الانبار بعدة مقترحات لتخفيف الاجراءات التي تشمل كافة الجوانب".

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