2020/04/18 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن سقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان.

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