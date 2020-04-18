أمانة بغداد: مستعدون لتجهيز المحافظات بمنظومات تعفير متطورة

2020/04/18 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أمانة بغداد، اليوم السبت، استعدادها لتجهيز المحافظات بمنظومات تعفير محلية يتم تصنيعها من قبل ملاكاتها.

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