المطالبة برفع الغبن والحيف عن ربع مليون عائلة عراقية

2020/04/18 | 13:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب العراقي كاظم الحمامي، السبت، أعضاء البرلمان الموقعين على لائحة تعديل قانون التقاعد، الى اتخاذ موقف وطني وانساني حاسم وحازم لرفع الغبن والح...

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