قرار رئاسي بحق المحكوم المسيئ لمرجعية النجف

2020/04/18 | 13:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ رئيس جمهورية العراق برهم صالح قرارا بحق المحكوم بالسجن بسبب اسائته الى مرجعية النجف الاشرف....

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