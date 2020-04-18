توضيح بشأن ما انتشر في وسائل الإعلام عن استقطاع رواتب موظفي الدولة العراقية

2020/04/18 | 13:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، تقديم مقترح باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في بيان مقتضب تلتقه “يس عراق” إنه “للاسف هنالك من ينشر بعض الاخبار الكاذبة و الملفقة مفادها أن اللجنة المالية البرلمانية ستستقطع أو قدمت مقترحا للاستقطاع من رواتب الموظفين او رفضت تعيين […]

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