سقوط صاروخين قرب شركة صينية واصابة اشخاص بتفجير في محافظة عراقية

2020/04/18 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، عن سقوط صاروخين قرب شركة صينية عاملة في العراق.

وذكر بيان مقتضب للخلية ورد لـشفق نيوز، أن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، دون خسائر تذكر".

يشار إلى أن خلية خلية الإعلام الأمني أعلنت الاثنين (6 نيسان الجاري) أن صواريخ أطلقت بمحافظة البصرة (جنوبي البلاد) وسقطت قرب موقع تابع لشركة هاليبرتون النفطية الأميركية.

وفي سياق آخر أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة في "قرية خرنابات بناحية العبارة في محافظة ديالى".

كما أشارت الخلية في بيانها إلى "جرح اثنين من المدنيين بانفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية في قرية منهل بناحية كنعان التابعة لقضاء بعقوبة، وجرح مقاتلين إثنين بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدف خلاله نقطة تابعة للفرقة الخامسة في منطقة الزهاوي بقضاء بعقوبة.

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