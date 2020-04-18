وزارة الصحّة في دمشق تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/18 | 13:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصّحة في الحكومة السّوريّة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 39 إصابة حسب إحصائيّة الوزارة.ولم توضح وزارة الصحّة أماكن تسجيل الإصابات، فيما تشير إحصائيّاتها إلى…

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