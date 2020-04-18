2020/04/18 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن سقوط صاروخي كاتيوشا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان بالعاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “صاروخين نوع كاتيوشا سقطا، اليوم، بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية”.وأضاف البيان، أنه “لم تسجل خسائر تذكر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل سقوط “الكاتيوشا” بالقرب من الشركة الصينية في النهروان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل سقوط “الكاتيوشا” بالقرب من الشركة الصينية في النهروان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).