الأولمبية الدولية تطالب نظيرتها العراقية بالكشف عن الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية

2020/04/18 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادطالبت اللجنة الأولمبية الدولية، نظيرتها العراقية، بالكشف عن الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية.وبحسب الكتاب الذي وصل للأولمبية العراقية واطلعت عليه “العهد نيوز” فإن الأولمبية تطالب الأولمبية العراقية بكتاب رسمي للكشف عن الحسابات الختامية وتفاصيلها بعد مصادقتها من مكاتب رسمية معتمدة ومواعيد اجتماعات الهيئة العمومية لكل سنة ومحاضر المصادقة للحسابات الختامية”.يذكر أن 11 عضوًا […]

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