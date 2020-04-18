علماء الفلك يكتشفون النجم “الراقص”

2020/04/18 | 13:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اكتشف علماء الفلك العاملون في المرصد الجنوبي الأوروبي (ESO) بتشيلي، بواسطة أحد أقوى التلسكوبات في العالم، النجم “الراقص” الذي تنبأ به آينشتاين قبل أكثر من 100 سنة.وكان العالم آينشتاين قد أكد في النظرية النسبية التي نشرها عام 1915 ، على أنه ليس من الضروري أن تكون المدارات التي يدور فيها جسم حول آخر مغلقة، […]

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