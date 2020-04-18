عاجل: سقوط صاروخيّ كاتيوشا بالقرب من الشركة الصينية جنوب شرقي بغداد

2020/04/18 | 14:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا بالقرب من الشركة الصينية جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من الشركة (جنهوا) النفطية الصينية في منطقة النهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية".

واشارت الى ان "الصارخين لم يتسببان بخسائر تذكر".

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