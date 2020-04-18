2020/04/18 | 14:01 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: واسط تقرر رفع حظر التجوال جزئياً اعتباراً من الثلاثاء

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#عاجل: واسط تقرر رفع حظر التجوال جزئياً اعتباراً من الثلاثاء

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