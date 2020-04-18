2020/04/18 | 14:02 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)..تستمر حالات فيروس كورونا في الارتفاع بشكل مقلق حول العالم، ورغم إغلاق المدارس ودور الحضانة، تُرك الآباء في حيرة عما إذا كان أطفالهم معرضين لخطر الإصابة بـ Covid-19.
ولا يزال العلماء يحاولون فهم المرض الجديد، لكن الأبحاث حتى الآن تشير إلى أن هناك عددا أقل من حالات الإصابة بالفيروس عند الأطفال.
وهذا لا يعني أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا و الأطفال) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولا يزال العلماء يحاولون فهم المرض الجديد، لكن الأبحاث حتى الآن تشير إلى أن هناك عددا أقل من حالات الإصابة بالفيروس عند الأطفال.
وهذا لا يعني أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا و الأطفال) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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