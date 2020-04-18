فيروس كورونا و الأطفال

2020/04/18 | 14:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تستمر حالات فيروس كورونا في الارتفاع بشكل مقلق حول العالم، ورغم إغلاق المدارس ودور الحضانة، تُرك الآباء في حيرة عما إذا كان أطفالهم معرضين لخطر الإصابة بـ Covid-19.ولا يزال العلماء يحاولون فهم المرض الجديد، لكن الأبحاث حتى الآن تشير إلى أن هناك عددا أقل من حالات الإصابة بالفيروس عند الأطفال.وهذا لا يعني أن […]

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