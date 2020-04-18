واسط تقرر رفع حظر التجوال جزئياً ابتداء من الثلاثاء المقبل

2020/04/18 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-واسط

قررت خلية الأزمة في محافظة واسط، السبت، رفع حظر التجوال بشكل جزئي ابتداء من يوم الثلاثاء المقب...





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